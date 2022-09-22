В Орле ремонтировать Комсомольскую площадь будет неторопливый подрядчик

Очередной госконтракт на 22 млн рублей получило ООО «Газ Ресурс».

Всего в открытом конкурсе принимали участие три компании. Конкуренция помогла снизить цену контракта почти на 900 тысяч рублей.

Подрядчик должен выполнить ремонт автомобильной дороги города по Комсомольской площади; по улице МОПРа от дома №1а до улицы Комсомольской; по Кромскому проезду от дома №4 до улицы Автовокзальной. Окончание работ – до 30 ноября 2022 года. Срок гарантии качества выполненных работ, используемых материалов – пять лет с даты подписания документа о приемке, указано в документах на сайте «Госзакупки«.

Напомним, ООО «Газ Ресурс» ремонтирует Карачевское шоссе, улицу Ломоносова, должно обустроить площадки и установить остановочные павильоны в Зареченском микрорайоне. Сроки по этим контрактам упущены. Благоустройство улицы Ломоносова должно было завершится до 30 июня, Карачевского шоссе – до 31 июля. Ремонт улицы Максима Горького визуально завершен в конце августа. О ходе приемки администрация Орла пока не сообщала. В прошлом году «Газ Ресурс» вызвал недовольство горожан затяжным ремонтом Октябрьской улицы. У руководства Орла были претензии и к качеству.

По данным kartoteka.ru, ООО «Газ Ресурс» зарегистрировано в Воронеже в 2016 году. С 2020 учредителем является Сергей Соколинский. С 2021 года директор – Виктор Соколов. Выручка компании за прошлый год выросла на 40% и составила 1,5 млрд рублей.

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ИА «Орелград»