В Тросне благоустройством займется «бог богатства»

22.9.2022 | 10:34 Новости, Строительство

Победителем электронного аукциона в Орловской области стало ООО «Плутос».

Всего на подряд претендовали две компании с минимальным отрывом в предложенной цене. В итоге благоустройство 1075 квадратных метров на улице Советской в Тросне обойдется бюджету в 4 049 602 рубля 24 копейки, указано на сайте «Госзакупки«.

Подрядчику предстоит демонтировать старое покрытие, уложить асфальт и плитку, сделать пандусы и спуски, установить лавочки и урны. Срок исполнения контракта – 30 декабря 2022 года. Гарантия качества – четыре года.

Отметим, Плутос — бог богатства в греческой мифологии.

По данным kartoteka.ru, ООО «Плутос» зарегистрировано в Орле в 2011 году. Уставный капитал – 14,5 тыс. рублей. Учредитель – Эмма Галоян. Генеральный директор с 2019 года – Роберт Галоян. Численность сотрудников – 1. Ранее компания не участвовала в госзакупках.

ИА «Орелград»

 

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