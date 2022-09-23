Безработные орловцы решили переучиться на поваров и парикмахеров

В Орловской области уже почти 1400 граждан направлено на бесплатное обучение.



В Орловской области в 2022 году направления на профессиональное обучение по линии областной службы занятости получили 850 безработных граждан. Еще 539 человек получили направление на учебу в рамках нацпроекта «Демография», причем 259 из них уже окончили курсы, а остальные еще учатся. Такие данные привели в региональном управлении труда и занятости. В ведомстве отмечают, что орловские безработные, воспользовавшиеся услугой государственной службы занятости, сами выбирают себе профессии и специальности, по которым хотят пройти обучения.

В этом году многие из них выбрали обучение на специалистов по кадрам и информационным ресурсам, бухгалтеров, поваров, электрогазосварщиков, водителей погрузчика, электромонтеров, парикмахеров и т.д. Причем часть этих граждан даже во время обучения продолжают получать пособия от государства. Обучения проводят образовательные учреждения, с которыми у службы занятости заключены соответствующие договоры. В частности, это школа ДОСААФ, учебный центр «Агрострой», Орловский государственный университет экономики и торговли и другие.

«Главным партнером остается учебный центр службы занятости, что вполне закономерно: центр почти три десятилетия назад создавался как детище службы занятости, заточенное под нужды рынка труда, — говорят в управлении. — В текущем году в учебном центре появились новые направления, связанные с интернетом, рекламой, соцсетями – деятельностью наиболее сейчас востребованной. Это профессии «Таргетолог»,«SMM-менеджер», «Менеджер по рекламе».

Также в ведомстве напоминают, что записаться на обучение в рамках нацпроекта «Демография» можно самостоятельно. Для этого необходимо воспользоваться возможностями единой цифровой платформы «Работа в России». Орловцам она в настоящий момент предлагает 400 образовательных программ. Так, обучиться можно на такие специальности, как копирайтер, специалист по информационной безопасности, тестировщик программного обеспечения, digital-маркетолог, менеджер по работе с маркетплейсами и др.

«Стать участниками нацпроекта могут граждане 50 лет и старше, включая предпенсионеров, женщины, имеющие детей дошкольного возраста, работники, находящиеся под риском увольнения, безработные, некоторые категории молодежи до 35 лет, — перечисляют в управлении труда и занятости. — С 2 сентября текущего года участие в мероприятиях по обучению в рамках нацпроекта доступно также для граждан, прибывших из Донбасса».

ИА «Орелград»