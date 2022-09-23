Депутаты заинтересовались «Генезисом», на котором ездит глава Корпорации развития Орловской области

23.9.2022 | 10:28 Новости, Политика

Автомобиль значительно скромнее подарка, полученного губернатором Клычковым. Стоимость — 3,7 млн рублей.

Областные депутаты заинтересовались покупкой автомобиля «Генезис», совершенной убыточной Корпорацией развития Орловской области для своего главы. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутат Сергей Потемкин прямо спросил об адекватности подобной покупки у нового главы Корпорации Ларисы Черновой.

В ответ Чернова рассказала, что автомобиль был закуплен до ее назначения на должность, а сама компания была и остается убыточной, что в ближайшее время вряд ли изменится. Также Потемкина заинтересовало выделение в прошлом году материальной помощи сотрудникам в размере 800 тысяч рублей. Чернова ожидаемо ответила, что ничего про это не знает.

Отметим, что «Генезис», заинтересовавший Потемкина, судя по стоимости, намного скромнее скандальной люксовой иномарки, принятой в дар губернатором Андреем Клычков. Ее стоимость составляет 3,7 млн рублей.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования