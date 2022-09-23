Депутаты заинтересовались «Генезисом», на котором ездит глава Корпорации развития Орловской области

Автомобиль значительно скромнее подарка, полученного губернатором Клычковым. Стоимость — 3,7 млн рублей.

Областные депутаты заинтересовались покупкой автомобиля «Генезис», совершенной убыточной Корпорацией развития Орловской области для своего главы. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам депутат Сергей Потемкин прямо спросил об адекватности подобной покупки у нового главы Корпорации Ларисы Черновой.

В ответ Чернова рассказала, что автомобиль был закуплен до ее назначения на должность, а сама компания была и остается убыточной, что в ближайшее время вряд ли изменится. Также Потемкина заинтересовало выделение в прошлом году материальной помощи сотрудникам в размере 800 тысяч рублей. Чернова ожидаемо ответила, что ничего про это не знает.

Отметим, что «Генезис», заинтересовавший Потемкина, судя по стоимости, намного скромнее скандальной люксовой иномарки, принятой в дар губернатором Андреем Клычков. Ее стоимость составляет 3,7 млн рублей.

ИА «Орелград»