Орловцев предостерегли от неправильного обращения с навозом

О недопустимости бесконтрольного вывоза отходов предупредил Россельхознадзор.



Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выступило с предупреждением о недопустимости бесконтрольного внесения отходов животноводства на земли сельскохозяйственного назначения. В ведомстве подчеркнули, что защита таких земель от загрязнения отходами животноводства является одной из главных задач, стоящих перед органами государственного земельного надзора. Между тем, статистика говорит о том, что подобные факты не искоренены.

«С начала 2022 года Управлением Россельхознадзора по Орловской и Курской областям выявлено два факта загрязнения таких земель животноводческими отходами на площади 0,6 га на территории Ливенского и Болховского районов Орловской области, — сообщили в ведомстве. — По выявленным фактам административным органом в адрес правообладателей нарушенных земель объявлены соответствующие предостережения, проводятся мероприятия, направленные на устранение причиненного вреда окружающей среде».

Жителям Орловской области, так или иначе имеющим дело с навозом, стоит знать и помнить о том, что совсем недавно произошли важные изменения в законодательстве, регламентирующем оборот отходов животноводства. Так, 14 июля 2022 года президент Путин подписал Федеральный закон № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Он вступит в силу 1 марта 2023 года, его главной целью является обеспечение воспроизводства плодородия сельскохозяйственных земель.

«В законе дается четкое определение понятия «побочные продукты животноводства», — говорят в ТУ Россельхознадзора. — К ним относятся вещества, образуемые при содержании сельскохозяйственных животных, включая навоз, помет, стоки, подстилку. По новому закону побочные продукты животноводства не являются отходами. Исключение – если во время проверки будут выявлены нарушения требований к обращению с навозом и пометом».

Согласно закону при обращении с побочными продуктами животноводства не допускается загрязнение окружающей среды и ее компонентов, в том числе почв, водных объектов и лесов. Попавшегося на таком нарушении «собственника побочных продуктов животноводства» обяжут заплатить за негативное воздействие на окружающую среду.

ИА «Орелград»