Орловским сиротам пообещали почти полмиллиарда на квартиры

Планируемое финансирование на 2023 год озвучил в интервью ГТРК «Орел» заместитель губернатора по экономике Вадим Тарасов.

«на эту строчку уже будет более полумиллиарда рублей. Такого никогда в нашем регионе еще не было», — цитирует чиновника СМИ.

Отметим, во втором квартале 2022 года квартиры всех типов в Орловской области подорожали на 9,5%. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года цены на квартиры в новостройках поднялись в среднем на 21,7%.

Напомним, в 2021 году жильем обеспечили 203 ребенка-сироту, рассказывал заместитель председателя правительства Орловской области по развитию инфраструктуры Владимир Ивановский. Общая сумма выделенных средств составила почти 290 млн рублей.

ИА «Орелград»