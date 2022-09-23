Шеф Константин Ивлев приехал в Орел и пока доволен

23.9.2022 | 13:20 Новости, Общество

Константин Ивлев был замечен на крытом рынке улицы Черкасская.

Известный шоумен и повар Константин Ивлев в настоящее время находится в Орле и, судя по фото из соцсетей, в хорошем настроении.

Владелец одного из торговых павильонов, расположенных на крытом рынке улицы Черкасская, поделилась на своей странице VK фото и впечатлениями от визита «адского шефа». По ее словам, Ивлев изучил ассортимент овощей и был впечатлен.

«Шеф, спасибо! Похвала профессионала — так важно. И признаться честно, оооочень приятно! В магазине большой ассортимент домашних овощей. С грядки на прилавок. Представлены товары из Армении», — рассказала женщина.

Ранее «Орелград» сообщал о проекте «Шеф в школе», один из этапов которого пройдет в Орле. Ожидается, что шеф-повар Ивлев устроит перезагрузку одной из школьных столовых.

ИА «Орелград», фото из соцсетей

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования