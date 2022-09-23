Стало известно, кто из орловцев может попасть под частичную мобилизацию

23.9.2022 | 9:40 Новости, Общество

Основной фактор — подходящие военно-учетные специальности.

Совет солдатских матерей опубликовал информацию о ходе частичной мобилизации, которая проходит в России.

Сообщается, что очередности призыва из запаса нет, но приоритет пытаются отдавать тем, у кого есть востребованные военно-учетные специальности. Как правило, это стрелки, танкисты, артиллеристы, водители и механики-водители. Их количество определено штатной потребностью комплектуемых воинских частей. Большое значение имеет наличие боевого опыта.

Под первую волну мобилизацию попадают рядовые и сержанты до 35 лет, младшие офицеры – до 50, старшие – до 55 лет. Призывные мероприятия касаются не только мужчин, но и некоторых женщин, имеющих соответствующие военно-учетные специальности. При этом, потребность в медработниках на данный момент минимальная.

«В соответствии с законом не будут призываться:

• забронированные граждане, к ним относятся работники предприятий оборонной промышленности;
• признанные временно не годными по состоянию здоровья;
• занятые постоянным уходом за членом семьи либо за инвалидами I группы;
• имеющие на иждивении 4 и более детей в возрасте до 16 лет;
• те, чьи матери кроме них имеют 4 и более детей в возрасте до 8 лет и воспитывают их без мужа», — сообщает Совет солдатских матерей.

ИА «Орелград»

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