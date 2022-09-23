Суд отказался пересматривать дело о нападении на полицейского

Возобновить производство по уголовному делу требовала прокуратура.



Орловский областной суд отклонил заключение и.о. прокурора Советского района города Орла о возобновлении производства по уголовному делу по обвинению местного жителя ввиду новых обстоятельств. Как пояснили в пресс-службе облсуда, еще в 2018 году по приговору суда он был признан виновным по ч. 2 ст. 318 УК РФ и осужден к 3 годам 5 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Было установлено, что 21 апреля 2015 года глубокой ночью, находясь возле здания УМВД России по городу Орлу, нетрезвый гражданин умышленно ударил своей головой в голову сотрудника полиции. Последний получил травмы, включая сотрясение головного мозга. В 2019 году приговор был рассмотрен в апелляции и оставлен без изменения. Спустя три года прокурор Советского района принял решение о возобновлении производства по данному уголовному делу. Основанием послужило заявление представителя осужденного. Она сослалась на судебно-медицинское исследование документов, проведенное неким ИП. На этом основании она «поставила под сомнение имеющиеся в деле заключения судебно-медицинских экспертиз относительно механизма образования телесных повреждений у потерпевшего».

«По результатам проведенного расследования в августе 2022 года прокурор обратился в Орловский областной суд с заключением, в котором поставил вопрос о возобновлении производства по уголовному делу ввиду новых обстоятельств и отмене состоявшихся по делу судебных решений с передачей уголовного дела на новое рассмотрение, — рассказали в пресс-службе облсуда. — Судебная коллегия, обсудив заключение прокурора, не нашла оснований для его удовлетворения, поскольку новых обстоятельств, которые не были известны суду на момент постановления приговора, исключающих преступность или наказуемость деяния, не установлено в ходе расследования, возбужденного ввиду новых обстоятельств, и не приведено в заключении прокурора».

В результате судебная коллегия заключение и.о. прокурора Советского района о возобновлении производства по уголовному делу отклонила.

ИА «Орелград»