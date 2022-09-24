Орловцев обязали содержать в чистоте инженерные коммуникации

Правила ликвидации коммунальных аварий утвердили пригородные власти.



Администрация Орловского муниципального округа утвердила порядок ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, а также потребителей ресурса. Документ в целом разработан для координации действий различных организаций, в том числе управляющих компаний и ТСЖ. Но он напрямую касается и частных собственников, владеющих землей, по которой проложены инженерные коммуникации. На таких граждан новым документом возлагается целый ряд обязанностей.

Так, они обязаны осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. Также они обязаны обеспечивать круглосуточный доступ специалистам для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций. Собственники такой земли обязаны не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок. Нельзя там высаживать кусты и деревья.

Домовладельцы обязаны сносить несанкционированные куст и деревья по первому требованию владельца инженерных коммуникаций. Иными словами, снова зеленых насаждений вправе добиваться сами коммунальщики. Кроме того, в охранных зонах инженерных сетей запрещено парковать автомобили, устанавливать рекламные щиты. К нарушителям обещают принимать меры ответственности, предусмотренные законодательством. Собственников земли также обязали самостоятельно ограждать потенциально опасные участки, на которых, возможно, произошла авария. Например, ограждение следует незамедлительно устанавливать в случае, если из-под земли начнут вырываться струи пара. Также необходимо немедленно сообщить об этом в экстренные службы.

ИА «Орелград»