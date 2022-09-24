Суд простил хулигана, испортившего припаркованную машину

Уголовное дело было закрыто по просьбе владельца автомобиля.



Урицкий районный суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, которого органы предварительного расследования обвиняли в умышленном повреждении чужого автомобиля из хулиганских побуждений. Подробности сообщила пресс-служба этого суда. Уголовное дело было возбуждено по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов, житель Урицкого района в мае текущего года, в вечернее время, будучи в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо припаркованного автомобиля.

Чем уж не понравилась эта машина нетрезвому гражданину, можно только гадать, так как он и сам не смог в точности вспомнить причин своего поступка, сославшись на опьянение. Как бы то ни было, но хулиган внезапно напал на чужой автомобиль и разбил зеркало заднего вида. Причиненный владельцу автомобиля материальный ущерб на общую сумму более 40 тысяч рублей был признан органами следствия значительным. Хулигану грозило реальное уголовное наказание, но ему повезло.

«В ходе предварительного слушания по уголовному делу потерпевший заявил ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примирением с обвиняемым, — сообщает пресс-служба Урицкого районного суда. — Суду пояснил, что виновный возместил ущерб. Претензий он к нему не имеет». При вынесении решения суд также учел то, что совершенное преступление относится к категории преступлений средней тяжести. Кроме того, подсудимый причиненный вред загладил и примирился с потерпевшим. В результате дело было прекращено на основании статьи 25 УПК РФ, то есть в связи с примирением сторон. Постановление уже вступило в законную силу.

ИА «Орелград»