Орловец получил в подарок боеприпасы и условный срок

Решение по уголовному делу о незаконном обороте оружия вступило в силу.



Решение было вынесено Ливенским районным судом Орловской области в отношении жителя Должанского района. Молодого человека признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное приобретение и ношение боеприпасов к огнестрельному оружию). Обращают на себя внимание обстоятельства совершения данного преступления. В марте 2022 года подсудимый, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к своему знакомому.

В ходе беседы хозяин дома признался, что у него есть несколько патронов калибра 5,6 мм. Гость начал упрашивать хозяина подарить ему несколько патронов. Он был так настойчив, что приятель согласился и подарил ему пять патронов. Кстати, в отношении дарителя было возбуждено отдельное уголовное дело, его обвиняют в незаконном сбыте боеприпасов. Дело в том, что патроны были обнаружены и изъяты сотрудниками полиции.

Согласно заключению эксперта, они являются изготовленными промышленным способом винтовочными спортивно-охотничьими патронами кольцевого воспламенения калибра 5,6 мм. Эти боеприпасы могут быть использованы для стрельбы из винтовок и карабинов с нарезным стволом, ряда комбинированных охотничьих ружей и т.д. Экспертиза также подтвердила, что патроны находятся в работоспособном состоянии, пригодном для производства выстрелов. Подсудимый вину признал и раскаялся. Он получил 2 года лишения свободы условно. Ему отвели шесть месяцев испытательного срока, чтобы он смог доказать суду и обществу свое исправление.

ИА «Орелград»