Столетию изъятия церковных ценностей в Орле посвятят выставку

В Орле откроется уникальная выставка к 100-летию памятной кампании.



Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ, уникальная выставка «Бог поругаем не бывает» откроется 6 октября в 12:00 в Орловском областном краеведческом музее. Она приурочена к 100-летию кампании по изъятию церковных ценностей. Это совместный проект Орловской митрополии и краеведческого музея, посвященный подвигу новомучеников и исповедников Русской Церкви.

На выставке, которая будет работать в октябре и ноябре, представят уникальные архивные материалы 1920-х годов со свидетельствами изъятий церковных ценностей, а также фотографии поруганных святынь и разрушенных храмов. Также экспонатами станут различные церковные предметы. Они послужат образцами и помогут гостям выставки лучше понять, что именно принудительно изымалось столетие назад. В частности, в состав экспозиции войдут священнические облачения, богослужебные сосуды и книги, иконы, лампады, Евангелие и напрестольные кресты.

«И конечно, выставка расскажет о священнослужителях, пытавшихся укрыть церковные ценности от советской власти, — сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии РПЦ. — В 1922 году вышло постановление Президиума ВЦИК «О ликвидации церковного имущества». С этого момента по всей стране началось изъятие церковных ценностей. Тогда же появились и первые уголовные дела против священнослужителей, пытавшихся укрыть от новой власти православные реликвии и сохранить служение».

ИА «Орелград»