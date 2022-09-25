В Орле поразмышляют на тему Русско-турецкой войны

Тема прошлого будет поднята на «Лавровских чтениях».



В Орле 16-17 ноября 2022 года состоятся «Лавровские чтения». Мероприятие будет посвящено теме 145-летия с момента начала Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Одной из основных площадок станет Орловская областная библиотека имени Бунина, в которой раскрыли некоторые детали будущего форума. Так, сообщается, что участие в нем примут профессиональные историки, реконструкторы, музейные работники и начинающие исследователи.

«Они смогут рассмотреть целый ряд тем, касающихся причин и предпосылок войны 1877-1878 годов, общественно-политической мысли, добровольческого движения и др., — рассказали в библиотеке имени Бунина. — Особое внимание будет уделено герою Русско-турецкой войны генералу Василию Николаевичу Лаврову, трагически погибшему при штурме турецких укреплений у села Горный Дубняк и позже похороненному на своей малой родине – в имении Лавровых в орловском селе Кривцово».

В первый же день форума, то есть 16 ноября, в областной библиотеке пройдет встреча представителей научного сообщества и развернется выставка военного обмундирования времен Русско-турецкой войны. На следующий день «Лавровские чтения» продолжат свою работу на площадках в Военно-историческом музее и Орловском областном краеведческом музее. Там гостей и участников мероприятия ждут экскурсии по экспозициям и знакомство с историей Орловского края.

Круг вопросов для обсуждения будет довольно широким. Ожидается проведение дискуссий на такие темы, как «Балканский вопрос во второй половине XIX века и мировое сообщество», «Внутренняя и внешняя политика Османской империи накануне Русско-турецкой войне 1877-1878 гг.», «Славянские народы в освободительной войне против гнета Османской империи в 1876-1878 гг.», «Добровольческое движение и работа Российского Красного креста в период Русско-турецкой войны», «Военные действия 1877-1878 гг.: стратегия сторон и роль личности в войне» и др.

Участие в чтениях предполагается в различном формате: очное, заочное (представление видеозаписи выступления и выступление по видеоконфенцсвязи. Регламент выступления до 20 минут. По итогам конференции планируется издание электронного сборника статей. Добавим, что цель мероприятия: расширение и популяризация исторических знаний в обществе, стимулирование научно-исторических исследований, сохранение и приумножение историко-культурного наследия региона.

ИА «Орелград»