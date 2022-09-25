В Покровском до декабря должны благоустроить сквер

На электронный аукцион единственной заявилась орловская компания «Энергоконтроль».

Подрядчику предстоит до 30 ноября 2022 года уложить асфальт, замостить пешеходные дорожки плиткой и сделать освещение в сквере С.Н. Оловенникова на улице 50 лет Октября. Кроме того, нужно установить лавочки и урны. Цена контракта — 2 595 824 рубля 40 копеек, указано на сайте «Госзакупки».

По данным, kartoteka.ru, ООО «Энергоконтроль» еще ни разу не выполняло госконтракты. Компания зарегистрирована в Орле в 2020 году. Учредитель и генеральный директор – Павел Багаев. Уставный капитал – 10 тысяч рублей. Среднесписочная численность персонала – 1.

ИА «Орелград»