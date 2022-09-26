В Орле на остановке «Завод Дормаш» столкнулись три автомобиля

Пострадал один из водителей.

В субботу вечером три автомобиля столкнулись на остановке «Завод Дормаш», недалеко от «Мега Гринна». Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД.

В 20.25 26-летний водитель «Лады Приоры» ехал со стороны Высоковольной в направлении Комсомольской и врезался в ВАЗ 2112, которым управлял 18-летний парень. Обе машины ехали в попутном направлении.

После этого «Приора» столкнулась с иномаркой Nissan Х-trail, ехавшей во встречном направлении. Тройное ДТП обернулось травмами для для водителя «Лады Приоры».

ИА «Орелград»