Желающих ремонтировать Юбилейный мост в Орле не нашлось

13.5.2026 | 11:51 Важное, ЖКХ, Новости

По окончании торгов не поступило ни одной заявки.

Фото: zakupki.gov.ru

Торги проводила Администрация Орла (но контракт должны были заключить со «Спецавтобазой»). Провести работы предлагалось за 46 миллионов 297 тысяч 500 рублей и 8 копеек — или меньшую цену.

Однако заявок не поступило. Также на портале госзакупок указано, что в рамках данных торгов ООО «Маг-Строй» подало жалобу. Сейчас она находится на рассмотрении Федеральной антимонопольной службы.

Ремонт нужно было выполнить к 30 апреля будущего года.

Напомним, Юбилейный мост соединяет берега Орлика. Он находится в самом центре, у Богоявленского собора и Детского парка.

Ожидалось, что отремонтированный мост дополнит мемориальный комплекс «Судбищенская битва». Однако работы по его созданию тоже забуксовали.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2026 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования

Читайте в MAX Написать в MAX.RU