Жители восьми районов Орловщины остались без электричества

Это произошло в воскресенье, 25 сентября.

Люди, проживающие в восьми районах Орловской области, остались без электроснабжения. Об этом сообщило издание «Вечерний Орел».

Отключения начались вчера, 25 сентября, сразу во многих населенных пунктах. Подробности аварий не известны.

«Без электроснабжения остались жители Ворогушино Верховского района, н. п. Сеньково и Веселый Глазуновского района, Козьма-Демьяновский Должанского района, Ярище Колпнянского района, Сизовы дворы, Бельдяжки, Малое Драгунское, Кромской мост, Ржавое, Закромский хутор Кромского района, Навесное Ливенского района, Гать, Лаврово, Дубовик, Большая деревня, Паслово, Ботавина, Заречная, Какуринка, Новая Слободка, Шепино Орловского района. В Покровском свет отключили в райцентре Покровское», — сообщает «Вечерний Орел».

Отметим, что жители районов регулярно жалуются на отключения света. Некоторые домовладения остаются без электричества на сутки и более.

ИА «Орелград»