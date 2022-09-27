Отремонтированные дороги в Орле оставили негативное впечатление

В Орле прошла проверка дорог, в которой участвовали общественники, полицейские и депутаты.



В Орле инспектированию подвергся целый ряд улиц. Об этом сообщила пресс-служба УМВД России по Орловской области. Проверка была совместной, в ней принял участие начальник городского отдела ГИБДД Юрий Капустин, председатель Общественного совета при региональном УМВД Владимир Филонов, зампред Орловского облсовета народных депутатов Иван Грачев и другие. Они проинспектировали состояние дорог в городе Орле, которые были благоустроены в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

«Среди проверенных в областном центре – улицы Ломоносова и Горького, — перечисляет пресс-служба УМВД России по Орловской области. — Ремонт этих дорог производился в текущем дорожном сезоне. Общее негативное замечание для обеих улиц — это состояние ливневок. Проверка проводилась как раз в дождь. Посмотрели участники мероприятия и состояние улицы Германо. Дорожное полотно здесь практически все в ямах и выбоинах. За летний период дорогу здесь так и не привели в порядок».

В УМВД заверили, что по всем выявленным недостаткам и недоработкам в обустройстве указанных улиц в адрес подрядной организации будут направлены рекомендации по их устранению. Ранее Юрий Капустин сообщил, что за восемь месяцев 2022 года в Орле за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при ремонте и содержании улично-дорожной сети было возбуждено 10з административных дела по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ. Фигурантами стали как организации, так и их ответственные работники.

«По фактам несоблюдения федерального законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в органы прокуратуры направлено 16 информаций о систематических нарушениях владельцами дорог обязательных требований безопасности при эксплуатации дорог, — следует из данных городского отдела ГИБДД. — Внесено 92 представления об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности».

ИА «Орелград»