Параметры программы «Экология» изменили в Орле

Изменения в программу внес мэр города Юрий Парахин.



В постановление администрации Орла об утверждении ведомственной целевой программы «Экология города Орла на 2022-2024 годы» внесены изменения. Поправки утвердил мэр Юрий Парахин. В частности, у программы меняется исполнитель. Если раньше таковым являлось муниципальное казенное учреждение «Управление коммунальным хозяйством города Орла», то дальнейшая реализация мероприятий поручена муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». Дело в том, что недавно «УКХ» объединили с «УКС», и в результате появился «ОМЗ».

Соисполнителем программы Юрий Парахин назначил управление жилищно-коммунального хозяйства и транспорта. Помимо прочего, оно должно координировать деятельность ответственного исполнителя, то есть МКУ «ОМЗ», в пределах своей компетенции. В новой версии изложены объемы и источники финансирования. Так, общий объем средств теперь составляет 28,45 миллиона рублей, из которых в 2023 году должно быть выделено 11,2 миллиона, в 2024 году – 10,4 миллиона рублей. Источник финансирования, впрочем, не изменился, таковым по-прежнему является бюджет города Орла.

Стоит напомнить, что минувшим летом серьезной критике была подвергнута реализация целевой программы «Экология города Орла на 2019 – 2021 годы». Произошло это после публикации Контрольно-счетной палатой города Орда отчета о проверке законности и эффективности использования бюджетных средств. Объектом проверки являлось МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла», которое мэр Парахин теперь из новой программы вычеркнул.

Аудиторы тогда установили, что общий объем финансирования предыдущей экологической программы составлял 10,366 миллиона рублей. При изменении ее параметров администрацией города были необоснованно, как сочли проверяющие, снижены ожидаемые целевые индикаторы и показатели объемов работ по отдельным мероприятиям — от 25 до 68 процентов. При этом объем финансирования программы увеличился почти на 50 процентов. Также было установлено, что в 2019-2021 годах в рамках программы МКУ «УКХ» было заключено 44 муниципальных контракта на общую сумму 10,823 миллиона рублей, большая часть которых (82,5 процента) была заключена с единственным поставщиком.

«Установлены нарушения в размере 5,367 миллиона рублей, или 51,8 процента от общей суммы расходов, предусмотренных на реализацию программы», — говорилось в том отчете КСП. Так, неправомерное расходование средств бюджета города составило 4,884 миллиона рублей. Из них 3,093 миллиона было потрачено на оплату услуг по ликвидации несанкционированных свалок, а более 473 тысяч — на оплату работ по вывозу ТКО при отсутствии документов, подтверждающих утилизацию. Кроме того, 1,289 миллиона рублей было потрачено на оплату документально неподтвержденных работ и услуг.

Неэффективное использование бюджетных средств, по оценкам КСП, составило 442,4 тысячи рублей, в том числе 226,1 тысячи — оплата услуг по удалению ТКО с субботников и санитарно-экологических месячников по завышенным ценам. Оставшиеся 216,3 тысячи рублей были бездарно потрачены из-за искусственного дробления закупок. Аудиторы считают, что целью такого дробления было избежание конкурентных процедур. Потери бюджета города из-за просрочки оплаты оказанных работ по муниципальным контрактам составили 40,5 тысячи рублей – столько Орлу пришлось заплатить пеней и госпошлин по итогам судебных разбирательств с подрядчиками.

ИА «Орелград»