Подрядчик «Газ Ресурс» снова удивил орловцев качеством ремонтных работ

Как и прежде — неприятно.
В социальных сетях опубликованы фото, по которым можно судить о качестве очередных дорожных работ, выполненных в Орле подрядчиком «Газ Ресурс».
«Обновлённый ремонт на Карачевском шоссе поплыл после первого затяжного дождя. Вот такое качество работы», — гласит комментарий к фотографиям из Заводского района Орла.
Администрация Орла оперативно прокомментировала материалы. Сообщается, что работы еще не окончились, и у подрядчика еще есть возможность переделать работы и устранить недостатки.
«Некачественные работы не будут приняты. За срыв сроков будут наложены штрафы. Ориентировочный срок сдачи объекта — до конца текущего года», — пообещали в мэрии.
Ранее орловцы предъявляли претензии к качеству дорожных работ на улицах Максима Горького и Лескова, выполненных той же организацией.
ИА «Орелград», фото «Интересный город Орел | Орловчане!»