Более 7000 орловцев попались на незаконном употреблении спиртного

Алкогольные напитки орловцы распивали в общественных местах.



В Орловской области озвучена статистика в сфере обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах. Для решения задачи обеспечения правопорядка на территории региона ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды подразделений полиции, а также вневедомственной охраны Росгвардии. В результате за восемь месяцев текущего года сотрудниками органов внутренних дел было выявлено 25 775 административных правонарушений, без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства.

Из них 24 947 — это правонарушения, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. Так, по данным регионального Управления МВД России, в Орловской области за восемь месяцев было составлено 7611 административных протоколов по статье 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте) и 2366 протоколов по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения). Кроме того, было выявлено 1376 фактов мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ).

«В рамках реализации регионального административного законодательства сотрудниками полиции составлено 828 административных протоколов по фактам нарушения тишины и покоя граждан (статья 10.1 Закона Орловской области), — следует из информации регионального УМВД. — При участии народных дружин раскрыто четыре преступления и пресечено 219 административных правонарушений. С использованием технических средств АПК «Безопасный город» раскрыто восемь преступлений и пресечено 171 административное правонарушение».

ИА «Орелград»