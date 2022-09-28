Леонид Музалевский и Павел Меркулов доставили военным очередной гуманитарный груз

Более 40 тонн продуктов питания, предметов гигиены и других первоочередных вещей были доставлены в Белгородскую область для дальнейшей передачи в зону СВО.

Сегодня, 28 сентября, спикер облсовета и секретарь Орловской «Единой России» Леонид Музалевский вместе со своим замом Павлом Меркуловым доставили очередную партию гуманитарного груза, предназначенную для российских военных. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

Было собрано более 40 тонн груза. Это предметы гигиены, продукты питания и другие необходимые вещи. Груз был доставлен в Белгородскую область, где его встретил Юрий Клепиков, председатель Белгородской областной Думы. Далее все будет направлено непосредственно в зону проведения СВО.

Отмечается, что более половины груза было собрано филиалом РАНХиГС, возглавляемым Павлом Меркуловым. Так же содействие в формировании помощи оказали и другие члены фракции «Единая Россия»: депутат областного Совета, генеральный директор АО «Агрофирма Мценская» Николай Жернов, депутат областного Совета, директор ЗАО «Славянское» Дмитрий Пониткин и депутат областного Совета Владимир Шашков.

ИА «Орелград»