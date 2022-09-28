Массовая проверка владельцев оружия прошла на Орловщине

Всего за неделю было проверено более 110 человек.



Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Орловской области, всего за одну неделю сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы провели 110 проверок владельцев оружия, посетив их по месту жительства. В результате было составлено 16 административных протоколов за различные нарушения правил оборота оружия. Кроме того, росгвардейцы в ходе рейдов изъяли три единицы оружия. Сообщается, что причинами изъятия послужили как смерть владельцев, так и несоблюдение сроков перерегистрации лицензионно-разрешительных документов.

«За истекший период силовики рассмотрели 228 ранее поданных заявлений на оказание государственных услуг от физических лиц и шесть заявлений от юридических лиц по вопросам оборота оружия и частной охранной деятельности, — добавили в тероргане Росгвардии. — За семь дней стражи правопорядка выдали 175 лицензий и разрешений. Одна единица оружия была сдана местным жителем на возмездной основе».

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы регулярно информируют жителей региона о соблюдении законодательства в сфере оборота оружия и боеприпасов. В частности, орловцам напоминают о том, что для продления срока действия разрешения на оружие нужно предоставить заявление и документы не позднее, чем за один месяц до истечения этого срока. Просрочка карается в административном порядке. Кроме того, орловцам стоит помнить о том, что гражданское и служебное оружие с нарезным стволом подлежат контрольному отстрелу однократно каждые 15 лет владения, а также перед продажей, дарением или после ремонта основных частей.

«Несоблюдение требований закона, связанных со своевременным пополнением федеральной пулегильзотеки, приводит к аннулированию лицензий и разрешений с изъятием предметов вооружения», — говорят в силовом ведомстве. Попасть по предварительной записи на прием в подразделения лицензионно-разрешительной работы и получить консультации можно по номерам телефонов, указанным на официальном сайте Росгвардии по Орловской области.

ИА «Орелград»