Орловский депутат Михаил Вдовин вернулся с референдума из ЛНР

28.9.2022 | 11:09 Новости, Политика

Вдовин был наблюдателем в городе Ровеньки.

Михаил Вдовин, работавший в ЛНР наблюдателем на референдуме о присоединении к России, вернулся в Орел и рассказал о поездке. Об этом сообщила пресс-служба облсовета.

«Очень хорошая явка на участки. Люди с радостью в глазах идут голосовать. Мы встретили старушку, она шла на костылях. Увидела нас, подошла и сквозь слёзы сказала – Мы за Россию, мы за Путина! Я обнял её и ответил, что всё будет хорошо. Здесь удивительное отношение людей к России, просто удивительное. Я бы сформулировал это так – здесь всё пропитано любовью к России», — рассказал Михаил Вдовин.

Отметим, что первый зампред орловского парламента посетил участки, расположенные в городе Ровеньки Луганской Народной Республики.

На данный момент уже точно можно сказать о том, что референдумы состоялись, и подавляющим числом голосов жители русских регионов бывшей Украины проголосовали за воссоединение с России. Теперь дело за Госдумой и Советом Федерации РФ, которые должны рассмотреть вопрос о присоединении к России новых субъектов.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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