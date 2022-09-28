Политконсультант Фетисов предупредил о новых арестах на Орловщине

Среди близких к областной администрации предпринимателей и чиновников Орловской области возможны новые аресты. Об этом заявил политконсультант Дмитрий Фетисов.

Напомним, 27-го сентября прокуратура Орловской области возбудила уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), обнаружив хищения на сумму в 30 миллионов рублей при строительстве школы на 1225 учеников по ул. Зеленина в Орле. Фигуранты дела о мошенничестве при строительстве школы на улице Зеленина задержаны, и сейчас решается вопрос об избрании меры пересечения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Среди задержанных — Михаил Маркин, по версии следствия контролирующий компанию «Техспецкомлект». Это одна из нескольких компаний, получающих крупные подряды в период губернаторства Клычкова.

— Задержан Михаил Маркин, которого орловские СМИ окрестили «любимым подрядчиком» губернатора Клычкова. Думаю, что в Орловской области будут и еще громкие задержания. Мораль для глав регионов: когда просят уйти, то надо уходить. И по поддержке СВО надо реально работать, а не пиариться на ней, — отметил Фетисов в своем Телеграм-канале.

Напомним, в результате проверки строительства школы по улице Зеленина в Орле в рамках проекта «Мониторинг государственных закупок» орловского регионального отделения ЛДПР были обнаружены некоторые детали, которые могут пролить свет на источник финансовых махинаций, вскрытых прокуратурой.