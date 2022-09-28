В части направлены первые мобилизованные орловцы

28.9.2022 | 8:06 Новости, Общество

С призывниками и их семьями пообщался губернатор Орловской области Андрей Клычков и высокопоставленные чиновники.

Фрагменты видеозаписи опубликованы в соцсетях главы региона. Орловцы уточняли вопросы по кредитам, высказывали опасения по поводу потери рабочих мест, просили о помощи близким. Клычков пояснил, что встреча позволит понять, где какие есть сложные места. Ведь это первая партия, которая отправляется.

Призывники попросили вместе с повесткой выдавать список необходимых вещей, так как времени на подготовку очень мало. Предложение принято в работу.  На месте мужчины, кто не имел банковских карт, оформили их для получения денежного довольствия. Также губернатор попросил оставить контактные данные родственников, чтобы была возможность связаться и давать разъяснения по возникающим вопросам.

«Что нужно сделать, чем помочь? У кого-то школы, детский сад, лекарства. Жизненных ситуаций миллион».

Сотрудники Орловской нотариальной палаты будут бесплатно помогать с необходимыми документами.

На время слаживания предусмотрены подъемные 40 тысяч рублей, далее денежное довольствие 50 тысяч рублей, пояснил представитель военного комиссариата. В учебной части будет проходить необходимая подготовка. Далее направят на место службы.

Беседуя с родственниками призывников, Андрей  Клычков заверил, что мобилизованные получат постельное белье, печки – все, что будет необходимо. Для этого выберут самого возрастного и опытного, который соберет пожелания.

После оформления документов на прощание родственникам выделили полчаса.

ИА «Орелград»

 

 

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