В Орле водитель иномарки врезался в ограждение, светофор и опору линии электропередач

28.9.2022 | 10:20 Новости, Происшествия

Это случилось после столкновения с «Лада Приора».

В Северном районе Орла столкнулись два автомобиля, в следствие чего один из них врезался в металлическое ограждение, светофорный объект и опору линии электропередач.

Вчера в 16.55 20-летний водитель автомобиля «Лада Приора» ухал по Михалицына в направлении Московского шоссе. Поворачивая налево, он столкнулся с иномаркой «Мицубиси Галант», за рулем которого находился 36-летний мужчины.

«Мицубиси» вылетел с проезжей части и врезался в препятствия, но водитель не пострадал. Зато досталось водителю «Лады» и 39-летней женщине, находившейся в его салоне. Оба они получили телесные повреждения.

ИА «Орелград»

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