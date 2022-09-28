В Орловской области растет статистика пьяного вождения

Все больше орловцев попадаются пьяными за рулем.



В Орловской области за восемь месяцев 2022 года по вине нетрезвых водителей произошло 52 дорожно-транспортных происшествия. Сотрудниками ГИБДД за тот же период времени было пресечено 1527 фактов управления транспортными средствами водителями, находившимися в состоянии алкогольного опьянения. За повторное управление автотранспортом в состоянии опьянения возбуждено уже 153 уголовных дела по статье 264.1 УК РФ. Такие данные приводит Управление МВД России по Орловской области в своей справке о состоянии оперативной обстановки в регионе.

Отметим, что статистика пьяного вождения растет тревожными темпами. Так, месяцем ранее УМВД сообщало о 43 ДТП, совершенных по вину пьяных водителей. На тот момент сотрудниками ГИБДД было пресечено 1330 фактов пьяной езды, а уголовных дел на нетрезвых водителей было заведено 133. Иными словами, почти каждый рабочий день в Орловской области возбуждается новое уголовное дело на очередного пьяного водителя.

Говорил об этом в ходе недавней пресс-конференции и начальник отдела ГИБДД УМВД России по городу Орлу, подполковник полиции Юрий Капустин. Подводя итоги работы подразделения за восемь месяцев 2022 года, он рассказал, что на территории Орла с начала 2022 года полицейские привлекли к ответственности за нетрезвую езду уже свыше 200 водителей. При этом сотрудники полиции проводят активную профилактическую работу. Например, сотрудники городского УМВД проводят акцию «Сохрани Жизнь! Сообщи о пьяном водителе».

«В ходе мероприятия полицейские напоминают водителям о недопустимости употребления спиртных напитков за рулем и обращаются ко всем участникам дорожного движения с просьбой проявлять бдительность и сообщать о достоверных фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения в органы внутренних дел», — уточнили по этому поводу в региональном управлении ГИБДД.

ИА «Орелград»