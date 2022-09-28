В Орловском районе осудили шестерых бутлегеров

28.9.2022 | 7:02 Закон и порядок, Новости

Больше года организованная группа производила и сбывала контрафактный алкоголь.

Фото из архива

 

Нелегальный бизнес действовал с декабря 2019 по февраль 2021. На момент задержания было изъято 675 стеклянных бутылок, 10 пластиковых емкостей и три пластмассовые канистры с алкоголесодержащими жидкостями. На контрафакт клеили этикетки известных марок. Материальный ущерб правообладателям торговых знаков позже оценили в 97 тысяч рублей.

За производство, хранение и  продажу немаркированной алкогольной продукции в крупном размере шесть получили сроки в колонии общего режима. Один человек лишен свободы на три года, двое – на два с половиной, трое – на полтора. Также назначены штрафы от 150 до 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Орловской области.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИА «Орелград»

 

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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