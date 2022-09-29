Орловская прокуратура проверит капитальный ремонт, проведенный «бомжом»

Жители дома № 22 по улице Максима Горького рассказали в своем видеообращении о безобразном качестве капитального ремонта.

Прокурор Орловской области распорядился проверить информацию, изложенную в видеообращении жителей дома дома № 22 по улице Максима Горького, которые жаловались на качество капитального ремонта. Об этом сообщила прокуратура Орловской области.

Вчера «Орелград» сообщал о жителях Советского района, призвавших власти сменить подрядчика, осуществляющего ремонт их дома. По их словам, качество работ ужасное, а в качестве персонала подрядчик использует «деклассированных элементов». В частности, утверждалось, что некий «бомж» всю зиму жил в подвале, а днем работал штукатуром, не имея соответствующих навыков.

«Прокуратурой будет проверено соблюдение действующего законодательства при организации и проведении капитального ремонта общего имущества указанного дома, будет дана правовая оценка действиям (бездействию) подрядной организации, а также должностных лиц, в чью компетенцию входит осуществление контроля в этой сфере», — рассказали в надзорном ведомстве.

ИА «Орелград»