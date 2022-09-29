Совещание Клычкова с главами муниципалитетов обернулось технологическим коллапсом

Связь обрывалась, на совещании побывали случайные люди, а глава Ливенского района забыл, как зовут губернатора.

Очередное удаленное совещание губернатора Андрея Клычкова с главами муниципалитетов сопровождалось многочисленными проблемами. Об этом сообщило издание «Орелтаймс».

Глава Ливенского района Анатолий Шолохов назвал главу региона «уважаемым Евгением Андреевичем», что, вероятно, не понравилось губернатору, и он в ответ назвал Шолохова Иваном Анатольевичем.

После этого начались технические сбои. Но пока они устранялись, часть глав районов покинули свои рабочие места, поэтому на совещании у Клычкова оказались люди, совершенно случайно проходившие мимо включенных компьютеров глав муниципальных округов.

ИА «Орелград»