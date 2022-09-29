В Орле пресекли оборот нелегального масла

В столовые города мог попасть продукт неизвестного происхождения.



Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, благодаря государственной информационной системе «Меркурий» в столовые Орла не попало сливочное масло, изготовленное из сырья неизвестного происхождения. В ведомстве пояснили, что подозрительный оборот был вскрыт в ходе мониторинга ФГИС «Меркурий». Установлено, что одна из орловских компаний получила 108 кг масла сливочного, произведенного новгородской компанией «Агропром». Специалисты проследили путь товара и поняли, что он изготовлен из сырья неизвестного происхождения.

«Выяснилось, что ООО «Агропром» выработало указанную продукцию из масла сливочного ООО «Белвкусидея» (Москва) и ООО «Мастер» (Московская область), — говорится в информации ТУ Россельхознадзора. — В свою очередь «Белвкусидея» для производства продукции использовало масло сливочное ООО «Восторг» (Московская область), введенное в оборот по бумажному ветеринарному сопроводительному документу (ВСД)».

Это ставит под сомнение прослеживаемость подконтрольного товара, считают специалисты ведомства. Также был проведен анализ производственных транзакций «Белвкусидеи». Он показал, что это предприятие каким-то непостижимым образом сумело из 19 кг сырья произвести 10 тонн готовой продукции. Это физически невозможно, поэтому специалисты говорят о факте искусственного увеличения производственных объемов.

«Похожая схема обнаружена мониторинговой группой Управления Россельхознадзора и при установлении происхождения масла сливочного ООО «Мастер», — продолжают в ведомстве. — Оказалось, что предприятие для изготовления продукции в качестве сырья использовало масло ООО «Магеллан» (Московская область), которое, в свою очередь, использовало продукцию ООО «Альфапродукт» (Московская область), также введенную в оборот путем добавления записи журнала вручную с указанием бумажного ВСД».

При этом «Белвкусидея», «Восторг» и «МАГЕЛЛАН» числятся в государственной информационной системе как исключенные. Это означает, что их производственные площадки являются фантомными, то есть в реальности они не существуют. Для предотвращения ввода в оборот продукции неизвестного происхождения всю собранную информацию Россельхознадзор направил в правоохранительные органы. Сообщается, что в Орле оборот поступившего сливочного масла уже остановлен.

ИА «Орелград»