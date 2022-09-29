Юрий Парахин признан худшим из мэров Центрального федерального округа

29.9.2022 | 14:37 Новости, Политика

В масштабах России — 76 из 88 возможных мест.

Мэр Орла Юрий Парахин стал худшим из мэров Центрального федерального округа. Такой вывод следует из «Рейтинга мэров» за август-сентябрь 2022 года, опубликованного проектом «Национальный рейтинг».

По сравнению с июльским рейтингом Парахин опустился еще на две позиции и занял 76 место из 88 возможных.

По мнению политолога Наталии Елисеевой, большую роль в низкой позиции Парахина играет то, что орловский градоначальник весь свой мэрский срок проводит в «сопровождении следственных мероприятий». При этом, речь идет не только об уголовном деле в отношении самого Парахина, которое находится на контроле у Александра Бастрыкина, но и об огромном количестве дел его замов и других подчиненных.

ИА «Орелград»

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