Сегодня центральные улицы Орла будут перекрыты из-за концерта

Сегодня в Орле пройдет мероприятие в поддержку проведенных референдумов.

Сегодня, 30 сентября, центральные улицы Орла будут перекрыты из-за концерта. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Начиная с шести утра запрещена стоянка на ул. Максима Горького от ул. Брестской до ул. Пионерской, на ул. Ленина от ул. Салтыкова-Щедрина до ул. Пролетарская гора. С 16 до 19 на этом же участке будет перекрыто движение транспортных средств.

Ограничения связаны с проведением митинга-концерта «Мы вместе», посвященного завершившимся референдумам в ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях бывшей Украины.

ИА «Орелград»