Вторая группа орловских призывников отправилась в учебный центр

Губернатор Орловской области посетил мобилизационный пункт.

Вчера, 29 сентября, вторая группа орловцев, призванных в армию в рамках частичной мобилизации, отправилась в учебный центр для прохождения переподготовки. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«Сегодня прибыл на мобилизационный пункт, встретился с жителями Орловской области, которые получили повестки в ходе частичной мобилизации. За плечами этих мужественных ребят – служба в армии, каждый из них имеет необходимую военно-учетную специальность. Это настоящие мужчины и достойные сыновья орловской земли», — рассказал Клычков.

Также глава региона сообщил, что в ближайшее время планирует навестить земляков, передать посылку с помощью и посмотреть, как они разместились.

ИА «Орелград»