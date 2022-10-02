Под Орлом пьяный мужчина оговорил майора полиции

Орловец обвинил полицейского в преступном рукоприкладстве.



Колпнянский районный суд Орловской области рассмотрел в особом порядке судебного разбирательства уголовное дело по обвинению местного жителя в совершении заведомо ложного доноса. Соответственно, обвинение было предъявлено гражданину по части 2 статьи 306 Уголовного кодекса РФ. Как следует из материалов, инцидент произошел поздней ночью в июне 2021 года. В тот момент мужчина гостил в доме у своей сестры. Он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Именно алкоголь подтолкнул его на заведомо ложный донос. Мужчина позвонил в дежурную часть ОМВД по Колпнянскому району и, будучи предупрежденным оперативным дежурным о возможной уголовной ответственности по статье 306 УК РФ, заявил на старшего участкового уполномоченного полиции. Со слов заявителя, майор полиции ударил его кулаком по голове. Тем самым гражданин обвинил участкового в совершении уголовно-наказуемого деяния, подпадающего под признаки состава преступления по части 3 статьи 286 УК РФ. Отметим, что такое преступление относится к категории тяжких.

По данному сообщению сотрудниками ОМВД был опрошен сам заявитель, была проведена проверка. В результате было установлено, что сведения заявителя не соответствуют действительности и являются заведомо ложными. Поэтому было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении участкового в связи с отсутствием события преступления, а на доносчика, наоборот, дело завели. В судебном заседании подсудимый виновным себя признал полностью. Он получил наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

ИА «Орелград»