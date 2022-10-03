Орловские военнослужащие ФСО готовятся к отправке в зону СВО

3.10.2022 | 12:30 Новости, Общество

Митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил молебен о военнослужащих.

Орловские военнослужащие Спецсвязи ФСО России готовятся к отправке в зону Специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Орловской митрополии РПЦ.

«Богослужение состоялось в гарнизонном храме Казанской иконы Божией Матери при Академии ФСО России в Орле. Глава Орловской митрополии обратился к воинам с напутственным словом. Владыка Тихон пожелал им крепости душевных и телесных сил, терпения, несгибаемой воли, мужества на страже Отечества и Божией помощи», — рассказали в Орловской митрополии.

В минувшую субботу митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил молебен, в котором приняли участие и сами военнослужащие. После этого Владыка Тихон и начальник Академии ФСО России Сергей Горелик пообщались с военнослужащими за чаепитием.

ИА «Орелград», фото Академия ФСО России

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