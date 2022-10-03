Орловский губернатор не сможет бесконечно отклонять законы

Рассмотрен проект новых правил утверждения региональных законов.



Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел проект изменений в Закон «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области». Как следует из пояснительной записки, в законопроекте уточняются отдельные вопросы юридико-технического оформления проектов нормативных правовых актов Орловской области по аналогии с методическими рекомендациями, утвержденными аппаратом Госдумы.

Так, будет обновлен порядок обнародования и подписания законов главой Орловской области. Законы, принятые Орловским областным Советом народных депутатов, направляются на подпись губернатору в течение семи дней со дня их принятия. Он подписывает и обнародует закон в течение 14 дней с момента поступления к нему этого документа. По условиям, губернатор должен собственноручно подписывать подлинник закона Орловской области. Использование факсимильной подписи не допускается. Внесение в закон каких-либо изменений и исправлений, а равно перепечатка текста закона или замена подлинника полностью или частично при его подписании не допускаются.

Статья 39 дает губернатору право отклонить закон в течение 14 дней с момента его поступления. В этом случае закон возвращается в областной Совет народных депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений. Парламент имеет право как редактировать текст отклоненного закона, так и оставить его нетронутым. Отметим, что закон, вновь одобренный областным Советом народных депутатов в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен губернатором.

Одна из обновляемых норм гласит, что законы и иные нормативные правовые акты Орловской области не могут противоречить Конституции Российской Федерации. В случае противоречия на территории региона будут действовать не местные законы, а положения Конституции – они в приоритете. Также законы и иные нормативные правовые акты Орловской области не могут противоречить федеральным законам. По аналогии, если региональный закон все-таки противоречит федеральному, то применяться должны федеральные нормы, так как они выше по своему положению.

ИА «Орелград»