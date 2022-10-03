Орловский губернатор не сможет бесконечно отклонять законы

3.10.2022 | 14:55 Новости, Общество

Рассмотрен проект новых правил утверждения региональных законов.


Орловский облсовет народных депутатов рассмотрел проект изменений в Закон «О правотворчестве и нормативных правовых актах Орловской области». Как следует из пояснительной записки, в законопроекте уточняются отдельные вопросы юридико-технического оформления проектов нормативных правовых актов Орловской области по аналогии с методическими рекомендациями, утвержденными аппаратом Госдумы.

Так, будет обновлен порядок обнародования и подписания законов главой Орловской области. Законы, принятые Орловским областным Советом народных депутатов, направляются на подпись губернатору в течение семи дней со дня их принятия. Он подписывает и обнародует закон в течение 14 дней с момента поступления к нему этого документа. По условиям, губернатор должен собственноручно подписывать подлинник закона Орловской области. Использование факсимильной подписи не допускается. Внесение в закон каких-либо изменений и исправлений, а равно перепечатка текста закона или замена подлинника полностью или частично при его подписании не допускаются.

Статья 39 дает губернатору право отклонить закон в течение 14 дней с момента его поступления. В этом случае закон возвращается в областной Совет народных депутатов с мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в него изменений и дополнений. Парламент имеет право как редактировать текст отклоненного закона, так и оставить его нетронутым. Отметим, что закон, вновь одобренный областным Советом народных депутатов в ранее принятой редакции, не может быть повторно отклонен губернатором.

Одна из обновляемых норм гласит, что законы и иные нормативные правовые акты Орловской области не могут противоречить Конституции Российской Федерации. В случае противоречия на территории региона будут действовать не местные законы, а положения Конституции – они в приоритете. Также законы и иные нормативные правовые акты Орловской области не могут противоречить федеральным законам. По аналогии, если региональный закон все-таки противоречит федеральному, то применяться должны федеральные нормы, так как они выше по своему положению.

ИА «Орелград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования