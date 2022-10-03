При пожаре под Орлом сгорела иномарка «Опель Зафира»

3.10.2022 | 11:09 Новости, Происшествия

Загорелся один из гаражей в селе Лаврово.

Вчера утром в селе Лаврово в результате гаражного пожара сгорел автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

В 07.03 поступил сигнал о возгорании на улице Городская. Один из местных гаражей горел открытым пламенем изнутри, и пламя в любой момент могло перекинуться на смежные строения. Пожарным удалось предотвратить подобный сценарий, однако сгорел гараж площадью 24 квадратных метра и находившийся внутри автомобиль «Опель Зафира».

Пострадавших нет. Предположительно возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.

ИА «Орелград»

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