Стало известно, сколько орловцев уже призваны в рамках частичной мобилизации

Советник губернатора Сергей Лежнев поделился подробностями мобилизации.

Сергей Лежнев, советник губернатора Андрея Клычкова, сообщил в своем телеграмм-канале о том, что на данный момент порядка 500 жителей Орловской области пополнили ряды Вооруженных Сил России в рамках частичной мобилизации.

При этом, советник заявил, что область чисто физически сейчас не может обеспечить призывников всем необходимым:

«Рынок полупустой. Но мы постараемся и приложим все усилия, чтобы те люди, которые не успели взять с собой дополнительные вещи, мы их этим обеспечили».

Также Лежнев отметил, что обеспечение призывников дополнительными вещами не является обязанностью областных властей. По его словам, руководство региона занимается этим исключительно потому, что «наш губернатор — человек, и это его человеческое отношение к нашим солдатам».

ИА «Орелград»