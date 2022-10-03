Суд оставил «любимого подрядчика Клычкова» под домашним арестом

Следователь настаивал на заключении под стражу.

Советский районный суд оставил под домашним арестом Михаила Маркина, по версии следствия контролирующего компанию «Техспецкомплект».

Напомним, в ходе строительства школы на улице Зеленина, которая должна стать самой большой в городе, вскрылось мошенничество. По подозрению в совершении преступления были задержаны должностные лица двух подрядных организаций.

Михаил Маркин, семейные фирмы которого при губернаторстве Клычкова регулярно получают крупные подряды, пробудет под домашним арестом как минимум до 8 ноября. При этом, следователь ходатайствовал о задержании Маркина под стражу, но получил отказ.

Такая же мера пресечения избрана и для других фигурантов дела.

ИА «Орелград»