В Орле найдены тела пропавших супругов Хорохординых, подозреваемый в убийстве задержан

По версии следствия, 54-летний мужчин убил знакомых металлической трубой, вывез на машине и сжег.

В Орле задержан местный житель, признавшийся в убийстве супругов Хорохординых. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, 65-летний Вячеслав Хорохордин и его 55-летняя жена Лидия выехали 24 сентября из дома на своем автомобиле, после чего их никто не видел. Поскольку следствию было известно о том, что пропавшие не собирались никуда уезжать, сразу же было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Поиски, в которых участвовали волонтеры, позволили обнаружить сгоревшую машину Хорохординых, в которых находились тела супругов. Убийцу задержали в тот же день, и он уже признался в содеянном.

Задержанный 54-летний мужчина был знакомым убитых и в злополучный день Хорохордины приехали к нему на дачу, расположенную в Заводском районе Орла. Когда разговор зашел об имевшихся ранее долговых отношениях, подозреваемый нанес супругам удары металлической трубой по голове. После этого он вывез тела и поджег их вместе с автомобилем.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу.

В пресс-службе УМВД по Орловской области уточнили, что автомобиль был найден в овраге вблизи лесополосы. Останки убитых были обнаружены в багажнике и на заднем сидении машины.

ИА «Орелград»