В Орле найдены тела пропавших супругов Хорохординых, подозреваемый в убийстве задержан

3.10.2022 | 9:37 Закон и порядок, Новости

По версии следствия, 54-летний мужчин убил знакомых металлической трубой, вывез на машине и сжег.

В Орле задержан местный житель, признавшийся в убийстве супругов Хорохординых. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

Напомним, 65-летний Вячеслав Хорохордин и его 55-летняя жена Лидия выехали 24 сентября из дома на своем автомобиле, после чего их никто не видел. Поскольку следствию было известно о том, что пропавшие не собирались никуда уезжать, сразу же было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Поиски, в которых участвовали волонтеры, позволили обнаружить сгоревшую машину Хорохординых, в которых находились тела супругов. Убийцу задержали в тот же день, и он уже признался в содеянном.

Задержанный 54-летний мужчина был знакомым убитых и в злополучный день Хорохордины приехали к нему на дачу, расположенную в Заводском районе Орла. Когда разговор зашел об имевшихся ранее долговых отношениях, подозреваемый нанес супругам удары металлической трубой по голове. После этого он вывез тела и поджег их вместе с автомобилем.

В настоящий момент подозреваемый заключен под стражу.

В пресс-службе УМВД по Орловской области уточнили, что автомобиль был найден в овраге вблизи лесополосы. Останки убитых были обнаружены в багажнике и на заднем сидении машины.

ИА «Орелград»

 

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2022 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования