В Орловской области может быть ликвидирован один из филиалов строительного техникума

3.10.2022 | 10:02 Новости, Образование

Комиссия рассмотрит последствия ликвидации филиала в Верховском районе.

Правительство Орловской области приняло решение о создании комиссии, которая рассмотрит реорганизацию Ливенского строительного техникума.

Под реорганизацией здесь понимается ликвидация филила, расположенного в Верховском районе.

Комиссия состоит из семи человек. Возглавил ее руководитель областного департамента образования Алексей Карлов.

Результатом работы комиссии должно стать заключение, основанное на оценке последствий принятого решения.

ИА «Орелград»

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