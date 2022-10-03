В Орловской области может быть ликвидирован один из филиалов строительного техникума

Комиссия рассмотрит последствия ликвидации филиала в Верховском районе.

Правительство Орловской области приняло решение о создании комиссии, которая рассмотрит реорганизацию Ливенского строительного техникума.

Под реорганизацией здесь понимается ликвидация филила, расположенного в Верховском районе.

Комиссия состоит из семи человек. Возглавил ее руководитель областного департамента образования Алексей Карлов.

Результатом работы комиссии должно стать заключение, основанное на оценке последствий принятого решения.

ИА «Орелград»