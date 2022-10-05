Нормативы содержания чиновников утвердили на Орловщине

Расходы на местные органы власти будут зависеть от численности населения.



Губернатор Орловской области Андрей Клычков утвердил новые методики расчета нормативов, применяемых для расчета и распределения дотаций. Последние выдаются из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов, округов и городов. Действие новых методик рассчитано на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Одна из методик определяет порядок расчета нормативных расходов на содержание органов местного самоуправления. Согласно постановлению губернатора, определяются такие затраты в зависимости от численности жителей на каждой конкретной территории.

Например, нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления на 2023 год в муниципальных районах, округах и городах с численностью населения свыше 30 000 человек установлены в размере 881,13 рубля в расчете на одного жителя в год. При численности населения от 17 001 до 30 000 человек норматив составит 1234,77 рубля, при численности населения от 10 001 до 17 000 человек – 1324,72 рубля, в муниципальных районах с численностью населения до 10 000 человек – 2148,52 рубля.

Конкретные объемы расходов на содержание чиновников будут вычисляться по очень простой формуле: указанные выше нормативы умножаются на численность постоянного населения. Последняя будет определяться по состоянию на 1 января, при этом планируется использовать официальные данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Орловской области.

ИА «Орелград»