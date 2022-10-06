Андрей Клычков: несмотря на приостановку мобилизации, при получении повестки мужчины обязаны являться в военкомат

6.10.2022 | 14:20 Новости, Общество

По словам губернатора, до 9 октября включительно никого забирать не будут.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков, что несмотря на приостановку временной мобилизации, мужчины, получившие повестку в военкомат, все равно будут обязаны являться в установленное время.

Напомним, вчера глава региона заявил о выполнении текущего плана по мобилизации и приостановке призывных мероприятий до новых распоряжений Минобороны. При этом, в ближайшие дни многие орловцы все равно получат повестки. Им будет необходимо явится в военкомат для подтверждения мобилизационной готовности.

«По информации областного военкомата, 7, 8 и 9 октября призыв в Орловской области производиться не будет», — заявил Клычков.

ИА «Орелград»

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