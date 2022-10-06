В Орловской области осужден гаишник-взяточник

6.10.2022 | 15:23 Закон и порядок, Новости

Бывший инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОМВД России по Покровскому району крупно оштрафован.

Как показало следствие и подтвердил суд, 13 мая 2022 года полицейский получил взятку в размере 60 тысяч рублей. Водитель за эту сумму надеялся избежать ответственности за совершенное ДТП в поселке Покровское. (Отметим, преступление было выявлено силами сотрудников отдела собственной безопасности полиции).

Осужденному назначено наказание в виде штрафа в размере 2,4 млн рублей, сообщает СУ СК России по Орловской области. Кроме того, он на три года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.

Ранее инспектора уволили по отрицательным основаниям. Также к дисциплинарной ответственности привлечен его непосредственный руководитель.

ИА «Орелград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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