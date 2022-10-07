В Орле стал известен список предметов, входящих в вещевой набор для мобилизованных

На закупку необходимых вещей из бюджета было выделено 27 миллионов рублей.
Областное правительство утвердило перечень вещей, входящих в вещевой набор, который должен получить каждый мобилизованный орловец. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.
В вещевой набор вошли:
- рюкзак тактический — 1 шт,
- костюм камуфлированный демисезонный -1 шт,
- сапоги ПВХ — 1 пара,
- чулки вставные для сапог ПВХ — 1 пара,
- наколенники — 1 пара,
- термобелье — 1 комплект,
- перчатки вязанные уставные — 1 пара,
- носки хлопчатобумажные демисезонные — не менее 2 пар,
- носки хлопчатобумажные зимние — не менее 2 пар,
- полотенце хлопчатобумажное — 1 шт,
- одноразовые станки для бритья — не менее 3 шт,
- ручной фонарь — 1 шт,
- мультитул — 1шт,
- батарейка (элемент питания) — не менее 3 шт,
- жгут Эсмарха — 1 шт.
По информации канала «Телеграммы из Орла», на закупку всего необходимого область выделила 27 миллионов рублей.
ИА «Орелград»