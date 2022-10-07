В Орле стал известен список предметов, входящих в вещевой набор для мобилизованных

На закупку необходимых вещей из бюджета было выделено 27 миллионов рублей.

Областное правительство утвердило перечень вещей, входящих в вещевой набор, который должен получить каждый мобилизованный орловец. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В вещевой набор вошли:

рюкзак тактический — 1 шт,

костюм камуфлированный демисезонный -1 шт,

сапоги ПВХ — 1 пара,

чулки вставные для сапог ПВХ — 1 пара,

наколенники — 1 пара,

термобелье — 1 комплект,

перчатки вязанные уставные — 1 пара,

носки хлопчатобумажные демисезонные — не менее 2 пар,

носки хлопчатобумажные зимние — не менее 2 пар,

полотенце хлопчатобумажное — 1 шт,

одноразовые станки для бритья — не менее 3 шт,

ручной фонарь — 1 шт,

мультитул — 1шт,

батарейка (элемент питания) — не менее 3 шт,

жгут Эсмарха — 1 шт.

По информации канала «Телеграммы из Орла», на закупку всего необходимого область выделила 27 миллионов рублей.

ИА «Орелград»