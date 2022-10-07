В Орле стал известен список предметов, входящих в вещевой набор для мобилизованных

7.10.2022 | 11:37 Важное, Новости, Общество

На закупку необходимых вещей из бюджета было выделено 27 миллионов рублей.

Областное правительство утвердило перечень вещей, входящих в вещевой набор, который должен получить каждый мобилизованный орловец. Об этом сообщила пресс-служба губернатора.

В вещевой набор вошли:

  • рюкзак тактический — 1 шт,
  • костюм камуфлированный демисезонный -1 шт,
  • сапоги ПВХ — 1 пара,
  • чулки вставные для сапог ПВХ — 1 пара,
  • наколенники — 1 пара,
  • термобелье — 1 комплект,
  • перчатки вязанные уставные — 1 пара,
  • носки хлопчатобумажные демисезонные — не менее 2 пар,
  • носки хлопчатобумажные зимние — не менее 2 пар,
  • полотенце хлопчатобумажное — 1 шт,
  • одноразовые станки для бритья — не менее 3 шт,
  • ручной фонарь — 1 шт,
  • мультитул — 1шт,
  • батарейка (элемент питания) — не менее 3 шт,
  • жгут Эсмарха — 1 шт.

По информации канала «Телеграммы из Орла», на закупку всего необходимого область выделила 27 миллионов рублей.

ИА «Орелград»

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