В Орле строители приступили к расширению Красного моста

Всего в ходе реконструкции мост станет шире на пять метров.

Подрядчик, ремонтирующий Красный мост, приступил к расширению объекта. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Вчера, 6 октября, работы велись со стороны Заводского района, и рабочие уложили примерно семь-восемь метров. Работы на этом участке объекта планируется завершить к концу октября, после чего строители перейдут на сторону Центрального рынка.

Всего по окончании реконструкции мост должен стать шире на пять метров. Увеличится как площадь проезжей части, так и пешеходных зон.

ИА «Орелград»