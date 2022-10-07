В Орле строители приступили к расширению Красного моста

7.10.2022 | 12:40 Новости, Строительство

Всего в ходе реконструкции мост станет шире на пять метров.

Подрядчик, ремонтирующий Красный мост, приступил к расширению объекта. Об этом сообщил канал «Телеграммы из Орла».

Вчера, 6 октября, работы велись со стороны Заводского района, и рабочие уложили примерно семь-восемь метров. Работы на этом участке объекта планируется завершить к концу октября, после чего строители перейдут на сторону Центрального рынка.

Всего по окончании реконструкции мост должен стать шире на пять метров. Увеличится как площадь проезжей части, так и пешеходных зон.

ИА «Орелград»

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