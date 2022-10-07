Житель Орловской области осужден за попытку дать взятку гаишнику

Подсудимого оштрафовали на 50 тысяч рублей.

51-летний житель Орловской области получил судимость из-за попытки дать взятку полицейскому из Верховского района. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета.

«Следствием и судом установлено, что 30 апреля 2022 года 51-летний подсудимый, находясь в служебном кабинете ОМВД России по Верховскому району Орловской области, передал сотруднику ГИБДД УМВД России по Орловской области взятку в размере 30 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности за совершение им административного правонарушения, связанного с нарушением правил дорожного движения», — рассказали в СК.

Отметим, что наказание оказалось не слишком строгим — штраф в размере 50 тысяч рублей.

ИА «Орелград»